Zoom sur le patrimoine oublié

Notre voyage commence à la Cité blanche, un ancien village ouvrier sans habitants depuis 50 ans. Dans les années 50, 200 familles y vivaient. Marie et Fernand, amis d'enfance, se rappellent de leurs jeunes années ici. "On avait beaucoup de copains et de copines. C'était une grande famille", confie Marie. Et quand les enfants jouaient, tous les parents travaillaient dans l'usine d'à côté. Mais dans les années 70, la mécanisation des ateliers avait contraint les ouvriers au chômage. Tous ont quitté la cité, sauf une dame. Elle vit ici depuis 73 ans. Il y a le patrimoine dont plus personne ne s'occupe et celui qu'on tente de réveiller. C'est le métier de Pierre Sapet, chasseur de trésors historiques. Il parcourt le département de la Drôme, à la recherche de lieu à sauver. C'est notamment le cas de ces maisons troglodytiques qui datent du Moyen Âge. Conserver le monument avant qu'il ne tombe en ruine ou le reconstruire quand tout est déjà à terre. Dans le département, le patrimoine fragile est partout, y compris dans les caves de l'entreprise Revol. Ses salariés vont commencer à inventorier des milliers de moules qui ont servi à fabriquer pots, pichets, flacons.