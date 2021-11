Zoom sur l'Écosse et ses Highlands, un royaume du vent

Depuis presque un siècle, le mystère reste entier. Débuter notre voyage en Écosse sur le loch Ness était alors une évidence. Même si le monstre Nessie ne se montrera pas, ce qui compte ici est d'entretenir le mystère. Et cela fait du bien aux boutiques de souvenir d'Inverness. Tee-shirts, lunettes, peluches, casquettes et même du whisky, les produits dérivés se vendent comme des petits pains. La route 500 fait le tour des Highlands, d'Est en Ouest. Et sur ces hautes terres de la campagne écossaise, on ne rencontre pas grand monde. Ceci explique sans doute pourquoi le camping-car est devenu un mode de vie. Les hôtels sont rares et on peut s'arrêter presque partout. Nous avons poursuivi notre tour à Durness. Et derrière les murets, nos clichés sur l'Écosse ont pris un coup. Dans son jardin, Martin Murray est en pleine récolte en faisant attention aux senteurs. Pour cause, dans sa distillerie, Martin fait du gin écossais. Avec son mélange secret de 18 plantes, sa boisson se fait doucement une place sur les terres du whisky. "Le gin n'a pas besoin d'être vieux pour être bon. Un gin de qualité peut être fait aujourd'hui et bu le lendemain", précise-t-il.