Zoom sur les bornes frontières dans les Pyrénées

Dans les Pyrénées, Jean-Paul Laborie s'est donné pour mission de répertorier les bornes frontières entre l'Hexagone et l'Espagne. Pour cela, il doit parcourir les massifs à pied pendant les beaux jours. Une quête qui constitue une véritable chasse au trésor pour lui. En tout, il en existe 602 dont certaines datent d'il y a plus de deux siècles. Découvrez leur histoire en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.