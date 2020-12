Zoom sur les Cévennes ardéchoises

On aurait dû s'en douter en pénétrant dans les gorges ardéchoises. Notre rencontre avec Fred Pinna, accompagnateur en montagne à "Chemin Faisant", ne pouvait être que vertigineuse. Encore faut-il trouver un endroit pour descendre. Mais si tout est calme, il ne faut surtout pas se fier aux apparences. En remontant la rivière, la région peut également changer de visage, plus calme et plus large. Elle offre alors ses petits secrets. Entre ombre et soleil, nous avons poursuivi notre route en croisant Patrice Rotteleur. Ce traileur a comme passion la course à pied. Il n'emprunte presque jamais la route. Depuis sa retraite, lui et son épouse se sont installés à Laboule à 780 mètres d'altitude. Une commune toute en pierre où les murs et les maisons sont tous en granites. Le couple a ouvert une maison d'hôte à l'entrée du village. Dans le centre-ville de Laboule se trouve un grand artiste nommé Georges Stahl. C'est un sculpteur verrier de la région depuis 40 ans. Ses créations se vendent dans le monde entier.