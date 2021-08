Zoom sur les framboises : elles ne se valent pas toutes !

Au pays des fruits rouges, la framboise est la nouvelle star de l'été. Dès les premiers rayons de soleil, elle fait son grand retour sur les étals des marchés. Cela avec toujours plus de succès. Plus de 20% de vente en trois ans. Mais avec une production locale, son prix atteint 3,80 euros la barquette de 125 grammes. Alors, depuis quelques années, une nouvelle vague de framboise bon marché déferle dans les rayons de nos supermarchés. Avec des prix presque deux fois moins chères, elles sont vendues toute l'année, quelle que soit la saison. Originaires du Portugal ou d'Espagne, ces framboises séduisent de plus en plus de consommateurs. Alors, que valent ces framboises à prix cassés ? Sont-elles aussi bonnes que les Françaises ? Comment faire son choix ? En Ardèche, cela fait cinq ans que Fabrice cultive des framboises dans une exploitation de 6 000 mètres carrés. À chaque récolte, il est sous pression. Dès le petit matin avec sa vingtaine de saisonniers, il n'a que cinq heures pour ramasser 300 kilos de framboises. Elles doivent arriver au plus tard le lendemain, sinon, elles seront abîmées. La suite dans le reportage ci-dessus.