Zoom sur les îles méconnues de la lagune vénitienne

Venise est un musée à ciel ouvert. Cette ville attire de nombreux touristes chaque année, notamment pour sa qualité de vie et ses bâtiments atypiques. Ce bijou architectural semble flotter sur l'eau depuis près de 1 400 ans. Au Moyen Âge, la République de Venise a étendu son influence bien au-delà de la mer Adriatique. Pour Julien Delétoile, rien de tel que la voga, la rame traditionnelle, pour devenir un vrai Vénitien. Une trentaine de barques et de gondoles sont d'ailleurs parées à la navigation au club Remiera Casteo. Visite guidée en images.