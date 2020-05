Zoom sur les jardins du Val de Loire

Le potager du château de Villandry et ses 27 000 légumes de printemps sont l'une des stars du Val de Loire. Les jardiniers y travaillent d'arrache-pied pour passer à la plantation des fleurs d'été. Par ailleurs au château de Rivau, on découvre les beaux parfums des 460 variétés de roses. Un endroit qui offre un voyage sensoriel aux visiteurs. Découvrez d'autres beaux jardins en Touraine, à Beaulieu-lès-Loches et à Chaumont-sur-Loire. Une balade dans ces endroits nous fait oublier la crise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.