Zoom sur les lagunes secrètes de Corse

Notre voyage nous emmène en Corse, dans ses incroyables étangs reliés à la mer. De l'étang de Biguglia à celui de Palo, en passant par ceux de Diane et d'Urbino, l'île de Beauté réserve bien des surprises. Partons à la découverte d'une réserve naturelle où de nombreux spécimens d'oiseaux venant de toutes parts aiment s'attarder. Embarquons enfin pour une plongée exceptionnelle pour admirer les fameuses huîtres plates pour lesquelles les Romains étaient prêts à faire des jours de mer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.