Zoom sur les toits de Paris

Romain, Paul et Célia sont des toiturophiles. Ils n'ont aucune notion d'escalade spécifique, mais ils sont loin d'être des débutants. Avec près de 60 monuments à leur actif, ils arpentent les toits de Paris. Sans bruit, pour le plaisir et le glissement d'un pas, un certain goût pour l'interdit en cette période de restriction des déplacements. Ils défient les lois de l'équilibre pour la beauté du geste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.