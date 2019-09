Zoom : sur les traces de Don Quichotte

Écrit il y a 400 ans par l'espagnol Miguel de Cervantes, le livre intitulé "Don Quichotte" est considéré comme le premier roman moderne. Bien que les personnages soient fictifs, cette littérature mondiale parle d'endroits qui existent bel et bien. L'histoire se déroule au cœur de la Manche, une région aride mais fertile en Espagne. Partez sur les pas du plus fantasque des chevaliers, de son cheval Rossinante et de son serviteur Sancho Pança. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.