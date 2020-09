Zoom : sur les traces de nos ancêtres en Ardèche

En dessous du Pont-d'Arc, se cachaient les peintures rupestres les plus anciennes jamais découvertes. Il y a 30 000 ans, sous la terre d'Ardèche, Homo sapiens nous a laissé ce cadeau. Une tribu de lionnes bondissantes, l'ombre d'un rhinocéros ou encore la course d'un troupeau de chevaux tracés au fusain, rien de plus émouvant que de voir la trace des doigts et des mains de nos lointains ancêtres. Partez pour un voyage magnifique dans le temps, rempli d'émotions.