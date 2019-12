Zoom : sur les traces de Vauban

Sébastien Le Prestre, dit Vauban, est né en 1633 dans le petit village de Saint-Léger. Issu d'une famille de paysans et de marchands de bois, il vivait modestement. Son génie l'a amené à construire les forteresses qui ont longtemps protégé le royaume de Louis XIV. Ses inspirations, il les doit à sa terre natale, le Morvan, où ses ouvrages trônent pour la plus grande fierté de ses habitants. Retour sur les pas d'un illustre ingénieur militaire, de Morvan à Besançon, qui a marqué l'histoire du pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.