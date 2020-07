Zoom sur les trésors de l'Île d'Elbe

Avec ses 224 km2, l'Île d'Elbe semble minuscule face à sa voisine française qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres. Elle passe de 30 000 habitants annuels à 300 000 durant l'été. Pendant son exil, Napoléon, l'empereur déchu du trône de l'Hexagone, y avait soufflé un vent mondain. Ce lieu particulier abrite beaucoup de richesses, de la mer à la montagne, en passant par les mines. Découvrez l'histoire, les trésors et les savoir-faire sur cette île ?