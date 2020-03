Zoom sur les Tsingy de Madagascar

C'est au nord-ouest de la capitale malgache, à 1 000 km de Tananarive, que se déroule notre périple. Direction le massif de l'Ankarana, une étendue vierge qui abrite un parc naturel aux mille trésors. Parmi eux, les Tsingy, des formations rocheuses, calcaires et effilées, aussi coupantes qu'une lame de rasoir. Une curiosité géologique étendue sur 72 000 hectares qui est née lors de la séparation entre Madagascar et l'Afrique il y a 160 millions d'années.