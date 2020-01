Zoom sur l'Islande, une île entre la glace et le feu

L'Islande se trouve à trois heures de l'Hexagone. Vu du ciel, il ressemble à une terre à cœur ouvert. L'île de glace et de feu ne cesse de grandir, car elle gagne deux centimètres par an. En plus de la région glaciaire, c'est également la plus grande île volcanique du monde. Elle compte plus de 200 volcans actifs. Les reliefs sont contrastés avec des paysages spectaculaires à couper le souffle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.