Zoom sur l'Islande, une terre de feu et de glace

Sillonner les routes d'Islande, et être captivé par ses paysages : quand au bord d'une plage de galets noirs, par exemple, des diamants de glace se laissent emporter au large sous le soleil. A 42 ans, Oskar Arason, notre guide, reste fasciné par ce spectacle en mutation permanente. Au programme : profiter du soleil et aller admirer les icebergs de la lagune de Jokulsalon. Ensuite remonter les siècles pour découvrir que l'éruption en 1783 du volcan a eu des effets jusque dans l'Hexagone. Certains disent d'ailleurs que celle-ci a causé la Révolution française. Au-delà de l'histoire, Silfra est surtout connue pour sa spécificité géologique. Pour la découvrir, il faut débourser environ 100 euros. Le site vous permet de nager littéralement entre deux continents : à gauche l'Europe et à droite le continent américain, le tout à une température de 1 °C. A 100 km de là, l'eau nous offre encore d'autres couleurs et une toute autre température : 80 à 100 °C. C'est le site de Geysir, qui a donné, sans surprise, le mot "geyser". Mais il y a également d'autres facettes de ce pays de cascades, de volcans et de glaciers, que l'on fait découvrir en images.