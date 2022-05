Zoom : Svalbard, expédition en famille

L'objectif de l'expédition que mène cette famille au Svalbard (Norvège), c'est d'étudier les fonds marins de l'Arctique. Ils naviguent dans la banquise sur un voilier de 20 mètres de long, avec deux enfants à bord. Plonger dans une eau à zéro degré pour explorer l'océan Arctique en profondeur. Il faut dire que l'appel du grand Nord-Est plus fort que tout. Sur l'île de Spitzberg, nous les retrouvons au port du Longyearbyen, à 1 000 kilomètres du Pôle Nord. Emmanuelle et Ghislain Bardout sont des marins et des plongeurs professionnels. Ils sont à la tête d'une équipe composée de scientifiques, d'une assistante maternelle, de médecins, d'un mécanicien ou encore d'un photographe. Un mois et demi plus tôt, le bateau est parti de Concarneau (Bretagne). Avant de partir, ils s'approvisionnent pour un mois et remplissent quatre caddies en trois heures. Depuis 2010, c'est le quatrième grand départ pour ces spécialistes de l'exploration sous-marine. TF1 | Reportage Y. Hovine, S. Deperrois, M. Cailly