Zoom : tous les drones mènent à Rome

En ce 25 avril, l'Italie a fêté les 75 ans de sa libération. Et ce n'était pas une épidémie qui aurait pu empêcher la célébration d'un tel anniversaire. Alors, le pays s'apprête-t-il à amorcer son déconfinement, une semaine avant nous, le 4 mai prochain ? Nos journalistes se sont donc dépêches là-bas pour nous faire profiter de la ville de Rome, seule face à ces siècles d'histoire.