Zoom sur les traces d'Harry Potter, en Écosse

Sur la terre sauvage qu'est l'Écosse, tout nous ramène à Harry Potter. La légende de l'apprenti sorcier tire son origine d'Édimbourg. Joanne Kathleen Rowling y a écrit les premières pages dans le café The Elephant House. Depuis la fenêtre de ce commerce, on peut observer le château de la ville et le joli cimetière qui fait référence à des personnages du célèbre film. Dans la Victoria Street, derrière les façades colorées, se trouve une ancienne fabrique de balai, qui abrite actuellement un temple de la magie. À bord du train West Coast Railways, les fans se délectent du voyage en pensant que c'est le "Poudlard Express". Ils ont aussi le loisir d'apprécier la nature hors norme du Royaume-Uni qui fut un décor idéal pour les nombreuses scènes du film Harry Potter.