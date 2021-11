Zoom : trésors des Pouilles

Si vous aimez la mer, la campagne, les patrimoines, ... les Pouilles ont quelques atouts pour vous séduire. Cette terre, la plus orientale d'Italie, a bien plus à offrir que des paysages de carte postale. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui détiennent entre leurs mains les savoirs-faire traditionnels. Qu'ils les perpétuent ou les transforment, tous vivent en communion avec leur territoire. Commençons par l'art le plus ancien, la céramique. Dans le village de Grottaglie, à l'époque lointaine de la Grèce antique, c'était l'un des touts premiers lieux de production. Les frères Vestita reproduisent les mêmes rituels que leurs ancêtres. Ils préparent l'argile rouge, qui doit sa couleur au fer naturel qu'il contient. S'inscrire dans l'histoire, c'est aussi la motivation d'une nouvelle génération d'artisans d'art. Nous sommes à Otrante, la ville la plus à l'est d'Italie, avec Roberta Risolo, revenue dans le pays il y a une dizaine d'années. La cathédrale de la ville datant du XIème siècle est le joyau de son patrimoine. Roberta s'en est inspirée pour créer une ligne de bijoux. TF1 | Reportage C. Auberger, A. Pocry, T. Lesgoirres