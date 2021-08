Zoom : une dolce vita entre mer et montagne

Son nom ne vous dira rien. La région des Marches, Marche en italien, est aussi discrète que ses belles plages désertes de l'Adriatique. La dolce vita s'écoule entre la mer et ses collines sinueuses. Plusieurs villages sont accrochés à ce paysage. Parmi eux, Urbino, la ville natale du peintre Raphaël, qui se dessine au petit matin comme un tableau de la Renaissance. Raphaël est né dans un quartier d'Urbino en 1483. A l'époque, la ville est un important centre de la Renaissance comme Florence. Le jeune prodige y découvre l'art et l'architecture. Le peintre divin a également utilisé un papier célèbre fabriqué à Fabriano. Aujourd'hui encore, elle est connue pour être la ville du papier fait main, réalisé comme au Moyen-âge. Sur la côte, à Ancône et son célèbre port, le deuxième de l'Adriatique. Au pied de la falaise, des grottes aménagées au XIVe siècle. Des habitants y viennent pendant les week-ends ou les vacances. Ancône, la capitale des Marches serait "un village à part", "la liberté", une porte vers l'Orient sur l'Adriatique.