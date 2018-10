Zoom sur la vallée du Douro

Autrefois emprunté par les Romains pour faire des affaires, le fleuve Douro fait aujourd'hui le bonheur des touristes en quête d'aventure et de calme. De São João da Pesqueira à Porto, en passant par Pinhão et Vila Real, la vallée offre de somptueux paysages emprunts d'histoires. C'est à bord de différents moyens de transport que nous suivons les traces du fameux vin de Porto, à la rencontre de monuments et de personnages atypiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/09/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 septembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.