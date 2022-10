Zoom : vallée du Rhône, dans les pas des Romains

Depuis 2 000 ans, leurs statues de bronze observent les Français. À des dizaines de mètres sous terre, sommeille le témoignage de la grandeur passé des Romains. Peuple de conquérants, seigneurs de la Méditerranée pendant six siècles, ils ont légué aux Français des centaines de villes, des routes et de prestigieux vignobles. La ville de Lyon était auparavant désignée "capitale des Gaules", ou "Lugdunum" en latin, par les Romains. Ce mot signifie "colline orientée vers la lumière", car la ville est orientée plein Est. En 43 avant Jésus-Christ, pour se protéger des crues de la Saône et du Rhône, les Romains implantent leur colonie au sommet de la colline de Fourvière, à 300 mètres d'altitude. Parmi les milliers d'objets archéologiques retrouvés à Lyon, il en est un qui fascine les scientifiques, le trésor de Vaise. C'est un ensemble de pièces de monnaie, de statuettes, de bijoux en or, et en émeraude... découverts dans un sac et un coffre. Les fouilles ont démontré qu'ils furent volontairement cachés et enterrés dans le sol en l'an 260. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys