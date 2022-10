Zoom : Yellowstone, un monde sauvage

À l'intérieur du parc de Yellowstone, la route n'appartient pas aux voitures, mais aux bisons. Les humains doivent patienter en file indienne. Le bison se charge de faire la circulation, et cela peut durer des heures selon son humeur. Chassés pour leurs fourrures, les bisons ont esquivé l'extinction de peu. Aujourd'hui, ils sont près de 6 000 à travers le parc. Et mieux vaut être méfiants, car ils semblent placides, mais ils sont imprévisibles. Un mâle peut peser une tonne et charger à plus de 70 km/h. Yellowstone, un paradis sauvage qui tient son nom d'une rivière. Deux siècles avant nous, les premiers trappeurs francophones venus du Nord, l'appellent "Roche jaune", littéralement "Yellowstone" en anglais. Ils découvrent une faune exceptionnelle, un territoire immense. Aujourd'hui, le parc national est plus grand que la Corse. Alors pour découvrir sa beauté sauvage et sa grandeur, il faut du temps. Ses territoires sont si vastes qu'un seul voyage ne suffirait pas à explorer. TF1 | Reportage A. Ponsard, J. Asher