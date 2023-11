Juge Arthur - Accusé d'avoir ruiné le tournage de "Koh-Lanti"

Pour le premier cas de la soirée, c'est une affaire de confiance, d'argent et d'amitié que nous allons résoudre. Maxime accuse Bart d'avoir fait échouer son émission de TV "Koh-Lanti". En effet, son ancien meilleur ami Bart a annulé la veille du tournage. Maxime lui réclame donc 3000 € de dommage et intérêt. L'avocat de la demande sera Maître Julien Santini et à la défense, nous retrouvons Maître Tom Villa. Extrait de Juge Arthur Emission 01