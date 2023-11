Juge Arthur - Il veut investir dans l'immobilier, elle dans un mariage

Le tribunal de juge Arthur va traiter une différence de point de vue. Le prochain cas traite d'amour et d'engagement. aurélie et Thomas vivent ensemble depuis 9 ans mais veut absolument se marier, mais Thomas préfère investir dans une maison. Maître Anne-Sophie Girard et le Juge Arthur vont personnellement s'occuper de cette affaire ! Extrait de Juge Arthur Emission 01