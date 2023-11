Juge Arthur - Sa fille aime plus Jenifer que sa propre mère

Jenifer chanteuse internationale et victorieuse de la première saison de la Star Academy sera au cœur du prochain cas. L'affaire oppose Karima et sa fille Mélissa, qui voue un amour fou pour la chanteuse ce qui provoque la jalousie de sa mère ! L'avocat de la demande sera Maître Antonia de Rendinger et à la défense, nous retrouvons Maître Camille Lavabre. Extrait de Juge Arthur Emission 01