JULIUS JUNIOR UN UNIVERS MAGIQUE ET DECALE…

Par Sonia LE CAILLEC | Ecrit pour TF1 |

Un espace de rêve où l’imaginaire aurait libre cours. Julius Jr, lui, vous invite à découvrir la sienne..



Car, entrer dans La Boîte en carton de Julius Jr et ses amis, Clancy, Chouquette, Tit’Ours et Ping, c’est comme pousser la porte d’un terrain de jeux magique où tout est possible. Le moindre objet du quotidien prend vie et se met à parler. Alors, les enfants peuvent s’évader et partir à l’aventure. Leur imagination débordante et leur esprit inventif font le reste…

Comme Julius Jr et ses amis jouent chacun d’un instrument de musique, c’est en chansons que chaque épisode se termine. Sur une bonne note, les personnages délivrent un message positif aux enfants sur l’amitié, la tolérance, le partage, l’estime de soi, la vérité, les voyages, l’aventure…