Jusqu'à ce que la mort vous sépare…

Katie et Tom partent célébrer leur mariage à Hot Springs, accompagnés de leurs plus proches amis. Mais l’arrivée de la sœur de Katie, à peine sortie de cure de désintoxication, est le premier d’une série d’évènements qui transforme progressivement leur séjour de rêve en cauchemar. Une personne dans leur entourage semble prêt à tout pour empêcher la cérémonie… La future mariée devra voir au-delà des apparences pour sauver son couple, son mariage et sa vie.