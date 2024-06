Jusqu'à ce que le mariage nous sépare

Comédie • Romance | 2020

Marina est une trentenaire qui gagne sa vie en organisant des mariages. Contrairement à ses clients, elle profite d'une vie sans attaches ni engagements, jusqu'à ce qu'un soir elle rencontre Carlos, une autre affaire pour elle et un moment de faiblesse pour lui. Car il a une petite amie : Alexia, une jeune femme parfaite et amie d'enfance de Marina. Lorsqu'Alexia découvre la carte de visite de Marina dans les affaires de Carlos, elle l'interprète comme une demande en mariage et dit oui immédiatement. Comment l'histoire va-t-elle se poursuivre ?