Amis ou amants ?

Cinéma - Romance | 2015

Oli tombe amoureuse d’Eric, une étoile brillante du cinéma et de la télévision. Elle va vivre une merveilleuse romance dans un monde glamour, de succès, de gloire et d'argent. Pendant ce temps, son meilleur ami Carlos, psychologue, tente de la convaincre que l'amour n'existe pas, et qu’il est seulement un effet chimique qui nous fait confondre la réalité. Ne serait-ce pas "Juste un peu d'alchimie" ? Donc la question est : Le véritable amour existerait-il vraiment ou cela ne serait-il qu'un effet chimique ? Titre espagnol : "Solo química "