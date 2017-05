"Juste un regard" : ce sont les acteurs qui en parlent le mieux

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Le 15 juin prochain, découvrez l’adaptation en série du best-seller de Harlan Coben, Juste un regard. L’histoire ? Celle d’Eva Beaufils qui voit sa vie basculer après la découverte d’une vieille photo. Soudainement, son mari disparaît et elle n’aura qu’un objectif : le retrouver. Avant de visionner les six épisodes qui composent la série, les acteurs principaux ainsi que l’auteur du roman nous en disent un peu plus sur ce thriller palpitant. Thierry Neuvic, incarne le "père et mari très aimant". Pour l’acteur, son personnage a une "psychologie très particulière, il va rentrer dans un trip qui peut être assez violent".



Virginie Ledoyen, elle, est Eva. Du jour au lendemain, elle se retrouve avec une poignée de questions sans réponse suite à la disparition inexpliquée de son mari. L’actrice explique que cette femme est "une héroïne qui sort de l’ordinaire. Elle n’est pas flic, c’est a priori une femme lambda et il lui arrive des choses extraordinaires et elle devient extraordinaire". Dans cette série, où tous les personnages voudront mener leurs propres enquêtes cependant, ces personnages, ils ont tous "quelque chose à cacher", tease Arthur Jugnot.



Juste un regard débarque sur TF1 dès le 15 juin, à 21 heures.