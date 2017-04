Qui est Arthur Jugnot l'un des héros de Juste un regard ?

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

C’est la série événement de tf1 ! Juste un regard est l’adaptation télévisée du best-seller d’ Harlan Coben. Composée de six épisodes, et réalisée par Ludovic Colbeau Justin, la mini-série se concentre sur l’histoire d’Eva Beaufils, interprétée par la talentueuse Virginie Ledoyen. Aux côtés de l’actrice, on retrouve également le comédien Arthur Jugnot !

Du théâtre au cinéma

Arthur Jugnot a plus d’une corde à son arc. Acteur, metteur en scène et directeur de théâtre, le fils de Gérard Jugnot est un véritable bourreau de travail ! Si sa passion première reste le théâtre, le jeune homme a réussi tout de même à se faire une place dans le cercle très fermé du cinéma… Meilleur Espoir féminin, Monsieur Batignole ou encore Les Bronzés 3, Amis pour la vie, des films aux millions d’entrées ! Il reste également très présent sur le petit écran ( Vidocq, Maupassant, Vaugand…). Acteur et comédien talentueux, Arthur Jugnot rejoint Virginie Ledoyen, Thierry Neuvic, Thierry Fremont, Jimmy Jean-Louis, Joseph Malerba, Stanislas Merhar au casting de Juste un regard. La série promet d'être captivante: mensonges, trahisons et secrets... Soyez prêts !





Retrouvez Juste un regard prochainement sur TF1 !