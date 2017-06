Juste un regard : découvrez l’intégralité de la série sur MYTF1 VOD !

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Jeudi 15 juin, TF1 diffusera les deux premiers épisodes de la mini-série Juste un regard, adaptée du best-seller d’Harlan Coben, le maître du thriller américain. Avec entre autres Virginie Ledoyen et Thierry Neuvic au casting, cette nouvelle fiction de six épisodes de 52 minutes promet d’être addictive, comme l’avait été Une chance de trop avec Alexandra Lamy et Pascal Elbé en 2015.

On s’en doute, il peut être difficile d’attendre le 15 juin pour voir les deux premiers épisodes et encore plus difficile d’attendre plus longtemps pour connaître le dénouement de ce thriller qui tient le téléspectateur en haleine du début à la fin. Alors il existe une solution pour soulager les plus impatients d’entre vous : MYTF1 VOD.

Sur la plateforme de vidéo à la demande de TF1, l’intégralité de la série est disponible depuis aujourd’hui en téléchargement ! Finie l’attente interminable et le supplice d’un suspense insoutenable après la diffusion des deux premiers épisodes : MYTF VOD vous propose de tout voir, tout de suite... Pour ceux qui aiment souffrir et sont prêts à attendre la diffusion sur TF1, rendez-vous le jeudi 15 juin, à partir de 20h55 sur TF1 pour découvrir les deux premiers épisodes de Juste un regard.