Juste un regard : le premier épisode disponible en exclusivité sur MYTF1 !

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Vous avez hâte ? Vous ne pouvez plus attendre ? Alors cette nouvelle devrait enchanter votre journée : le premier épisode de la nouvelle fiction de TF1, Juste un regard, est d’ores et déjà disponible en exclusivité sur MYTF1 ! Cette série événement, adaptée du best-seller du maître du suspense Harlan Coben, est composée de six épisodes de 52 minutes et fait suite au succès phénoménal de la série Une chance de trop, diffusée en 2015.

Une nouvelle fois, Harlan Coben et TF1 ont donc décidé de travailler ensemble pour porter à l’écran le best-seller de l’auteur de thriller américain publié en 2004. Pour cette nouvelle adaptation, le casting est à la hauteur des espérances : on retrouvera en effet au générique Virginie Ledoyen, Thierry Neuvic, Thierry Frémont, Arthur Jugnot ou encore Jimmy Jean-Louis !

Si vous ne connaissez pas l’intrigue de ce polar à succès, voici un pitch qui devrait vous mettre l’eau à la bouche et vous donner immédiatement envie de regarder le premier épisode en exclusivité sans attendre le 15 juin. Eva Beaufils tombe sur une vieille photo de son mari qui va bouleverser sa vie. Bastien, son mari, disparaît dans la foulée. Eva met alors tout en œuvre pour le retrouver quitte à raviver les cicatrices du passé… Pour connaître la suite, rendez-vous le 15 juin, à partir de 20h55 sur TF1.