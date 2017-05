Juste un regard : la mini-série débarque le…

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Le 15 juin prochain à partir de 21 heures, les téléspectateurs ont rendez-vous avec Virginie Ledoyen et Thierry Neuvic pour les deux premiers épisodes de la mini-série « Juste un regard », basée sur le roman à succès d’Harlan Coben – connu aussi pour « Ne le dis à personne » ou encore « Ne t’éloigne pas ». Après le succès de la série « Une chance de trop », avec Alexandra Lamy diffusé en 2015, Harlan Coben a repris les commandes de ce nouveau projet, produit par Sydney Gallonde et réalisé par Ludovic Colbeau Justin.*Aux côtés des deux acteurs principaux, d’autres grands noms du cinéma sont présents à l’image de Julie Gayet, Arthur Jugnot, Thierry Fremont ou encore Mathilde Bisson. Cette mini-série sera composée de six épisodes de 52 minutes.

Si toute votre vie n’était qu’un mensonge ?

« Juste un regard » relate l’histoire d’Eva Beaufils, maman de deux enfants, qui voit sa vie basculer après la découverte d’une vieille photo. Son époux disparaît ensuite, sans donner aucune explication. Eva n’a alors qu’un seul objectif, le retrouver pour connaître la vérité. Dans le deuxième épisode diffusé à partir de 21H55 le 15 juin, Eva est toujours à la recherche du moindre indice pour retrouver son mari. Mais les choses se compliquent et plusieurs secrets refont surface.

Harlan Coben a un message pour vous !