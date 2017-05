Juste un regard : Virginie Ledoyen se glisse dans la peau d’Eva Beaufils

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

L’année 2017 risque d’être chargée pour Virginie Ledoyen. La comédienne, âgée de 40 ans, enchaîne les nouveaux projets. Et avant de la retrouver au cinéma, le public pourra bientôt suivre ses nouvelles aventures sur le petit écran. En effet, Virginie Ledoyen est à l’affiche d’une nouvelle mini-série, adaptée du roman d’Harlan Coben, "Juste un regard", diffusée dès le 15 juin prochain à partir de 21 heures sur TF1. Sous la direction de Ludovic Colbeau Justin, la comédienne incarne Eva Beaufils, aux côtés de Thierry Neuvic dans le rôle de son compagnon Bastien. Et l'héroïne vivra une épreuve difficile, après la disparition de son époux. Elle devra faire face à son passé afin de trouver des réponses.

Virginie Ledoyen est une actrice reconnue. Ce n’est pas la première fois qu’elle joue un rôle difficile et intense. Les spectateurs ont ainsi pu assister à ses premiers pas à Hollywood dans le thriller La Plage, aux côtés de Leonardo DiCaprio et Guillaume Canet. Elle a également collaboré avec les plus grands réalisateurs français tels que Elie Chouraqui dans Les Marmottes, Claude Chabrol dans La Cérémonie, François Ozon dans Huit Femmes en 2002 ou encore Eric Hannezo dans Enragés en 2015. A la télévision, la comédienne a aussi fait ses preuves. En 2000, elle a participé au projet Les Misérables, une mini-série réalisée par Josée Dayan et diffusée sur TF1.

Harlan Coben a un message pour vous !