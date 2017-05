Jeudi 15 juin : "Juste un regard", la série événement d'après le best-seller d'Harlan Coben  

Si toute votre vie n'était qu'un mensonge ? Si l'homme que vous avez épousé quinze ans plus tôt n'est en fait pas celui que vous croyez ? Pour Eva Beaufils, il a suffit d'un regard sur une vieille photo pour que son univers bascule… Bastien, son mari, disparaît soudain. Eva n’a alors plus qu’un objectif : le retrouver à tout prix. L’amour est-il plus fort que le mensonge ? Rendez-vous le jeudi 15 juin sur TF1 et MYTF1 pour découvrir la série Juste un regard, d'après le best-seller d'Harlan Coben, avec Virginie Ledoyen et Thierry Neuvic.