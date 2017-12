C’est enfin l’heure des réponses pour Eva. Les pièces du puzzle s’imbriquent les unes aux autres, mettant en lumière tous les rouages de cette histoire. Des secrets dévastateurs explosent au grand jour. Mais Bastien est entre la vie et la mort et Eva est plus que jamais en danger. S’engage alors une course contre la montre pour sauver son mari...