La tentative bâclée de Mike et KITT pour arrêter un détournement de camion a pour résultat un virus informatique de haute technologie mis à mal et leur mission de l'arrêter doit être à une distance où cela n'affectera pas KITT en raison de sa capacité à muter et à prendre le contrôle de tout ce qui est électrique, informatique , ou même métallique.