Mike et KITT tentent de retrouver un sérum volé avant qu'il ne tombe sur de mauvaises mains. Avec l'aide de l'assistant de recherche du laboratoire, Billy apprend quelques informations sur le sérum qui aideront Mike à affronter le voleur désormais puissant. Pendant ce temps, Sarah est submergée par ses nouvelles fonctions et apprend rapidement combien de travail il faudra pour rétablir la Fondation pour le droit et le gouvernement.