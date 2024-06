Karma mortel

Diplômée en business et en marketing, Stella est engagée comme consultante chez Serenity Gardens, un centre de bien-être aux Etats-Unis. Mais très vite, sa vie est mise en danger et elle subit des agressions répétées de la part du personnel. Lorsqu’elle apprend qu’une cliente est morte étouffée dans le sauna l’année précédente, l’angoisse est à son comble… Mais au moment où elle décide de démissionner, la P.-D.G. lui confie les plus hautes responsabilités au sein de l’entreprise.