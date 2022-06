Séries & Fictions

Suite à une opération de police qui a mal tourné, Samuel Kepler, un flic à la santé mentale chancelante, est mis au vert au commissariat de Calais où il tente de se reconstruire avec sa famille. Affecté à un simple travail de bureau, Kepler pense tenir ses démons à distance. Mais une mort va tout bouleverser. Le corps d'une jeune fille est retrouvé dans une mise en scène macabre sur le terrain de l’ancienne jungle de Calais ... celui de Lucie Martel, une lycéenne qui lui rappelle sa propre fille. Poussé par sa hiérarchie, Kepler va devoir faire ce qu'il craignait le plus : enquêter à nouveau et retourner sur le terrain au milieu de la souffrance des migrants. Pour mener l’enquête, il doit faire équipe avec Alice, une jeune flic, qui connaît parfaitement la jungle pour y travailler au quotidien. Elle va être son guide et le témoin inquiet de sa glissade vers la folie.