Kev Adams : de l'autre côté du miroir - Partie 1

Kev Adams, ce sont 15 ans de carrière, 2 séries, 6 spectacles et plus d’1 million de tickets vendus, 12 films et plus de 25 millions d’entrées. Un artiste complet qui ne cesse de se renouveler pour aller toujours plus loin. Un véritable phénomène de société, qui ne laisse personne indifférent, qu’on aime ou qu’on déteste, tout le monde a un avis. On pourrait penser qu’aujourd’hui, grâce à sa notoriété, les choses sont simples, mais c’est tout l’inverse. Il a maintenant 32 ans et sur sa dernière tournée de spectacle « Miroir », il a été pris par le doute et les remises en question. Pourquoi doit-il repartir à zéro à chaque nouveau spectacle pour convaincre le public ? Pourquoi chacun de ses projets fait-il l’objet d’une vague d’amour et dans le même temps d’une vague de haine et de critiques ? Pourquoi sur la totalité de ses projets, il a dû franchir des obstacles toujours plus grands pour atteindre le moindre de ses objectifs ? C’est en parcourant l’intégralité de sa carrière de façon inédite et au travers d’entretiens avec ses proches, sa famille, ses amis et les artistes qui lui ont donné envie de faire ce métier comme Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Franck Dubosc mais aussi aux artistes de la nouvelle génération comme Paul Mirabel et Oli que nous allons tenter de répondre à la question « Mais qui est vraiment Kev Adams ? ».