Kev Adams : sois 10 ans, la dernière

Divertissement • Humour

L’ancienne star des ados est devenu un jeune homme de 28 ans. Dans son dernier spectacle, il nous parle de tout : de sa famille, de sa carrière, de ses voyages, de ses amours, et même de ceux qui ne l’aiment pas. Avec ce nouveau show, il surprend, il convainc les plus curieux et fait danser ceux qui ne le connaissaient pas hier encore.