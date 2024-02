Kev Adams - The young man show

Divertissement • Humour

Si Kev Adams avait été un adulte, il vous aurait parlé des ados comme on en parle aujourd'hui : avec une expérience d'adulte, une vision d'adulte et un cœur d'adulte. Dans ce spectacle, Kev Adams a 18 ans et une aisance hors du commun. Il nous fait comprendre, apprendre, vivre ou revivre l'adolescence, mais surtout en rire. Il est le meilleur copain, l'amoureux du lycée, le neveu préféré, le petit fils idéal pour qu'on ait tous une bonne raison d'aimer Kev Adams.