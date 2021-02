Kev Adams - Voilà, voilà

L’irruption de Kev Adams sur la scène humour a comblé un vide auprès d’un public négligé, celui des adolescents. A travers son spectacle, Kev Adams a su saisir cette catharsis qu’est l’adolescence en tournant en dérision les tensions parents-enfants. Entre légèreté et ironie, il réussit la quadrature du cercle en jouant la carte de la transgression auprès des ados tout en emportant l’adhésion des parents. Un vrai tour de force. Au-delà du travail de l’artiste, Kev Adams, c’est une présence sur scène. Ce n’est pas seulement un état d’esprit, mais une énergie cristallisée par son corps et transmise à son public. Il appartient à cette génération d’artistes qui ont su faire de leur physique un atout, une signature, que ce soient Bebel, Courtemanche ou Ben Stiller. Mais cette vitalité, il la reçoit autant du public qu’il la donne. Comme le remarque Kev, sa capacité de créativité est stimulée par la « demande insatiable de nouveauté des spectateurs ». Ce rapport fusionnel entre le public et lui le dépasse et le transcende. Les réseaux sociaux, via Facebook et Twitter, lui ont permis d’instaurer un rapport de proximité et de familiarité.Avec ce deuxième spectacle, dans le prolongement du premier, Kev Adams poursuit cette expérience inédite et incandescente entre lui et le public. À travers son expérience personnelle, ses premiers pas dans le spectacle, la reconnaissance, ou la séparation de ses parents, il aborde les problématiques, pour cette jeune génération, que sont l’apprentissage et l’émancipation.