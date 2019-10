Kikoumba arrive dès le Samedi 9 Novembre sur TFOU

Découvrez les premières images de la nouvelle série animée Kikoumba sur MYTF1 et rendez-vous le Samedi 2 Novembre pour visionner l'avant-première !

Tous les mille ans, tous les animaux peuvent défier leur roi. Objectif : lui piquer sa couronne et le renvoyer sur les sommets glacés du Kilimandjaro, terre de ses ancêtres !



Et pas de chance, ce coup-ci, ça tombe sur Kikoumba , roi des animaux, certes, mais surtout de la sieste ! Pour son plus grand déplaisir, chaque jour est un jour de défi ! C’est toujours la même histoire : un animal déboule pour le défier dans une activité différente. La compétition peut être artistique, sportive, intellectuelle... devant un jury impartial et plus ou moins bien intentionné.



Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas gagné et Kikoumba en prend souvent plein la figure face à des prétendants surmotivés. Heureusement, grâce à son sens de l’observation, mais aussi parfois un gros paquet de chance, sa famille ou le hasard, Kikoumba retombe toujours plus ou moins volontairement sur ses pattes… et la couronne sur sa tête !