Quand on entend son nom, on tremble ! Voici Ramdam le Rouge, le croco pirate le plus redoutable du marigot. Il sait faire parler les cartes au trésor, grimper en haut du mât en un clin d’œil et se lancer à l’abordage de tous les navires qui croisent sa route. Kikoumba saura-t-il vaincre sa peur de l’eau et son vertige légendaire pour relever le défi du meilleur pirate ?