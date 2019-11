Kikoumba n’a pas le choix, pour rester Roi, il doit faire ses armes face à un rival inattendu : Clodomir ! Oui Clodomir, membre du jury très courtois, très bonhomme, très endormi. Pourtant quand il s’agit de chevalerie, l’ours reprend du poil de la bête ! Qui de Kikou ou de Clodomir sera le plus valeureux, du plus galant, du plus vaillant chevalier ? Réponse après la sieste !